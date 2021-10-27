Кузин назвал симптомы, когда нужно вызвать "скорую"
Высокая температура при коронавирусной болезни COVID-19 не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, сообщает Liga.
Кузин сообщил, что за прошедшие сутки количество вызовов "скорой" достигло 55 тыс., и ежедневно количество таких обращений растет.
Главный санврач призвал людей вызывать медиков только при наличии конкретных симптомов.
Симптомы, указывающие на то, что нужно звонить в скорую:
- боль в грудной клетке;
- признаки дыхательной недостаточности;
- сатурация менее 92%.
"Высокая температура сама по себе не является основанием для вызова экстренной бригады медицинской помощи", – сказал Кузин.
Он подчеркнул, что вызов "скорой" без достаточных для этого симптомов во время пандемии COVID-19 означает лишение врачей возможности спасти жизнь того, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи.
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