Кузин назвал категории людей, которым рекомендовать дополнительную дозу COVID-вакцины
В Украине дополнительную дозу вакцины против коронавируса рекомендовать людям с иммунодефицитом
Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.
Он отметил, что на прошлой неделе состоялось заседание Национального технической группы экспертов, которая сформулировала четкие рекомендации о введении так называемой дополнительной дозы. Эта доза будет рекомендована тем, которые имеют иммуно-скомпроментовани или иммуносупрессивные состояния.
"Скорее всего, мы на этой неделе уже получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить о деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации ", - отметил Кузин.
Он также добавил, что рассматривался вопрос о введении бустерной дозы вакцины, но решение пока не принято.
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