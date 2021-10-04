Кузин: COVID-вакцина Moderna осталась только на Ровенщине
В Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса Moderna осталась только в Ровенской области
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Фокуса".
По его словам, препарат Moderna в Украине не утилизировали. Эту вакцину страна получила в рамках гуманитарной помощи, она распределялась двумя большими партиями.
Срок ее использования - до 31 декабря 2021 года, но после размораживания - 30 дней.
"Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тысячи доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем" , - отметил Кузин.
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