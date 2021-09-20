Кузин: 98% COVID-госпитализированных в Украине не вакцинированы

Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает пресс-центр МЗ.

"По данным Электронной системы здравоохранения в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные", - сказал он.

Кузин отметил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось в 2 раза за неделю - с 3,3 тыс. за понедельник (13 сентября) до более 6 тыс. за пятницу (17 сентября).

В Минздраве добавили, что в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.