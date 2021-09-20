Кузин: 98% COVID-госпитализированных в Украине не вакцинированы
В Минздраве сообщили, что 98,1% госпитализированных с коронавирусом в Украине не вакцинировались
Об этом заявил главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает пресс-центр МЗ.
"По данным Электронной системы здравоохранения в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине - невакцинированные", - сказал он.
Кузин отметил, что сейчас идет стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось в 2 раза за неделю - с 3,3 тыс. за понедельник (13 сентября) до более 6 тыс. за пятницу (17 сентября).
В Минздраве добавили, что в зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 находятся лица старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей, например медики, педагоги, соцработники, работники государственных органов.
- Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное