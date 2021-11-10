Кузена погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея нашли повешенным
В Кривом Роге нашли повешенным Бориса Павлова – двоюродного брата погибших экс-мэра города Константина Павлова и его брата Андрея
Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, передает hromadske .
Погибшего обнаружили в собственном доме.
Пресс-секретарь полиции отметила, что о гибели Бориса Павлова сообщила его гражданская жена.
Напомним, 15 августа 2021 года погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов . Его обнаружили застреленным на веранде собственного дома в селе Вольное. Рядом с ним лежал карабин "Сайга".
18 октября в Кривом Роге нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова – младшего брата Константина Павлова.
В Нацполиции заявили, что Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем .
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