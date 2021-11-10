Кузена погибших экс-мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея нашли повешенным

Об этом сообщила представитель полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, передает hromadske .



Погибшего обнаружили в собственном доме.



Пресс-секретарь полиции отметила, что о гибели Бориса Павлова сообщила его гражданская жена.



Напомним, 15 августа 2021 года погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов . Его обнаружили застреленным на веранде собственного дома в селе Вольное. Рядом с ним лежал карабин "Сайга".



18 октября в Кривом Роге нашли мертвым 46-летнего Андрея Павлова – младшего брата Константина Павлова.



В Нацполиции заявили, что Андрей Павлов умер в результате отравления алкоголем .



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb