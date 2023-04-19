Кувейт выделил миллион долларов для энергетического сектора Украины
Правительство Кувейта выделило $1 млн на закупку электрогенераторов для Украины
Об этом в facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Кувейт, во время визита дипломаты обсудили помощь для Украины.
"Кувейтское правительство выделило 1 млн долл. США на закупку мощных электрогенераторов для Украины. Они будут поставлены уже в ближайшее время", – отметил он.
Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины, в частности, через Кувейтский фонд арабского экономического развития - финансовое учреждение, которое участвует в проектах развития во многих странах мира на общую сумму в $21,8 млрд.
В первую очередь речь идет о строительстве новых больниц, школ и детских садов.
В ходе переговоров страны достигли других договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.
- Ранее Всемирный банк объявил о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
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