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Кувейт выделил миллион долларов для энергетического сектора Украины

19 апреля, 2023 среда
08:47
Экономика

Правительство Кувейта выделило $1 млн на закупку электрогенераторов для Украины

Об этом в facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Кувейт, во время визита дипломаты обсудили помощь для Украины.

"Кувейтское правительство выделило 1 млн долл. США на закупку мощных электрогенераторов для Украины. Они будут поставлены уже в ближайшее время", – отметил он.

Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины, в частности, через Кувейтский фонд арабского экономического развития - финансовое учреждение, которое участвует в проектах развития во многих странах мира на общую сумму в $21,8 млрд.

В первую очередь речь идет о строительстве новых больниц, школ и детских садов.

В ходе переговоров страны достигли других договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.

  • Ранее Всемирный банк объявил о выделении 200 млн долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
Мир
Енергия
Дмитрий Кулеба
помощь Украине
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