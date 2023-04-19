Об этом в facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Кувейт, во время визита дипломаты обсудили помощь для Украины.

"Кувейтское правительство выделило 1 млн долл. США на закупку мощных электрогенераторов для Украины. Они будут поставлены уже в ближайшее время", – отметил он.

Также арабская страна рассматривает возможности приобщиться к послевоенному восстановлению Украины, в частности, через Кувейтский фонд арабского экономического развития - финансовое учреждение, которое участвует в проектах развития во многих странах мира на общую сумму в $21,8 млрд.

В первую очередь речь идет о строительстве новых больниц, школ и детских садов.

В ходе переговоров страны достигли других договоренностей, которые создадут новые возможности для украинского государства, бизнеса и граждан.