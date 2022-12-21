Пожалуй, это пока самый тяжелый мой текст за всю полномасштабную войну.

Сказать, что я крайне не хотел поднимать ряд вопросов раньше, чем мы вместе отпразднуем Победу – это еще выразиться мягко.

Я и сам все время наступал себе самому на горло, и убеждал так поступать других – публично и приватно, всюду, где меня готовы были услышать.

Не транслировал сам, и пытался прекратить "разгоны" другими множества историй строгой "окопной правды" о "косяках" нашего командования не потому, что это была неправда - наоборот, именно потому что эти истории были правдивы, и обсуждение их казалось совсем не ко времени .

В разгар Великой Войны (а мы именно где-то посредине, и это еще не самый плохой из возможных прогнозов) крайне нежелательно публично обсуждать что-либо, что ставит под сомнение авторитет военного командования – независимо от того, этот авторитет заслужен или не совсем. Есть вещи, которые должны лежать "в ящике" к Параду Победы, и только тогда становиться предметом "разбора полетов".

Все мы помним кровавую кувалду, которой "вагнеровцы" мотивировали своего пленного собрата больше никогда не сдаваться в плен. Сейчас украинские генералы требуют такой же кувалды, только освященной законом. Под давлением генеральского авторитета парламентарии, которые за уникальными исключениями никогда не бывали в шкуре рядового солдата на войне, проголосовали за придание им этой кувалды.

Но есть моменты, когда нужно делать выбор, и когда молчание даже из самых благородных соображений может привести к противоположным последствиям, а именно, уменьшить наши шансы на Победу. И, к сожалению, сейчас один из таких моментов.

Зачем генералам "Кувалда 8271"

Все мы помним кровавую кувалду, которой "вагнеровцы" мотивировали своего пленного собрата больше никогда не сдаваться в плен.

Сейчас украинские генералы требуют такой же кувалды, только освященной законом .

Под давлением генеральского авторитета парламентарии, которые за уникальными исключениями никогда не бывали в шкуре рядового солдата на войне, проголосовали за придание им этой кувалды.

Проголосовали ускоренно, без паузы между первым и вторым чтениями – генералы очень спешили, кувалда нужна им прямо сейчас, под новогоднюю елку.

Пока между генеральскими ручонками и рукояткой кувалды остался только один предохранитель – президентское вето. Шанс на него еще существует, хотя тает с каждым часом, и именно поэтому я пишу эти строки.

Если законопроект 8271 вступит в силу закона, все те, кто реально в окопах, а не в тыловых штабах, защищает нас с вами, одновременно окажутся вне любой правовой защиты.

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Любое неисполнение приказа, вне рассмотрения смягчающих и в целом сопутствующих обстоятельств, будет автоматически приводить к длительному заключению, в условиях, когда защитить себя в суде на закрытых заседаниях военного времени в принципе нереально.

Подчеркну: тяжким преступлением с неизбежным заключением станет любое неисполнение какого-либо приказа – в том числе приказов откровенно дебильных, самоубийственных, некомпетентных, таких, для выполнения которых у подразделения физически нет ресурсов и т.п.

О качестве некоторых командиров

И да, я не хотел об этом говорить к Победе, но я знаю примеры всех вышеперечисленных типов приказов, притом не то что не единичны – речь идет именно о системной проблеме качества нашего командования и "отцов-командиров".

Если законопроект 8271 вступит в силу закона, все те, кто реально в окопах, а не в тыловых штабах, защищает нас с вами, одновременно окажутся вне любой правовой защиты. Любое неисполнение приказа, вне рассмотрения смягчающих и в целом сопутствующих обстоятельств, будет автоматически приводить к длительному заключению, в условиях, когда защитить себя в суде на закрытых заседаниях военного времени в принципе нереально

Дисклеймер для особо тупых: ничто сказанное здесь и дальше не есть и не может трактоваться как обвинение всех украинских офицеров в некомпетентности, тупости и т.д. И ни в коем случае не подвергает сомнению наличие в ВСУ тысяч умных, честных, мужественных, опытных боевых командиров. Если бы это было не так, вряд ли я мог бы сидеть в тылу и писать эти строки, а вы их читать.

Проблема в том, что в ВСУ есть далеко не только умные, честные, мужественные, опытные боевые командиры. И число тупых "сапог", воспитанных в той же советской военной традиции, что и орковские полководцы, мягко говоря, не мало (и это я еще пытаюсь сохранить остатки самоцензуры военного времени…).

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Традиции совковой орды включают и такое же отношение к жизни человека, которое мы видим на примерах самоубийственных штурмов Бахмута волнами "чмобиков", и оценку солдата или как расходного материала, или как бессловесного скота, с которым надо именно так и обращаться.

Это касается не только солдата – вниз по вертикали в совке передается только приказ на исполнение, а вверх – лишь рапорт о безоговорочном исполнении приказа и о "все прекрасно!" – все равно, как дела на самом деле.

Право наших бойцов на жизнь, свободу и справедливый суд даже во время войны весит больше, чем авторитет генералов, на самом деле обретенный преимущественно не их "гением полководцев", а именно этими рядовыми бойцами, их невиданным, беспрецедентным героизмом - проявленным когда благодаря, а когда и практически вопреки приказам.

В "захалявных книжечках" любого, хоть немного близкого к фронту, есть множество историй об этом гениальном стиле командования и о его последствиях. Мы все совершенно сознательно не даем этим "книжечкам" ход в Парад Победы. Но, кажется, теперь от молчания будет больше вреда, чем пользы.

Право наших бойцов на жизнь, свободу и справедливый суд даже во время войны весит больше, чем авторитет генералов, на самом деле обретенный преимущественно не их "гением полководцев", а именно этими рядовыми бойцами, их невиданным, беспрецедентным героизмом - проявленным когда благодаря, а когда и практически вопреки приказам.

О "нафталиновых комбригах"

Чтобы понять, почему закон 8271 настолько страшен и неприемлем, следует в частности понять, кому именно дают в руки страшную кувалду, способную переломить жизнь каждого бойца.

Следует принять реальность, в которой у нас можно было дослужиться до полковника и даже генерала, ни дня не прожив в шкуре рядового солдата, сержанта или младшего офицера на войне, то есть начать реальный боевой путь (не выслугу!) сразу по меньшей мере комбатом, а нередко комбригом.

Я наслушался от них такой ахинеи, что в мирное время просто не тратил бы свое время на выслушивание подобного бреда – но ведь в военное время именно эти люди имеют всю власть, и в этой своей власти становятся тщеславными и упрямыми в любых утверждениях. , даже абсурдных.

Я видел таких комбригов, вытянутых "из нафталина" за неимением кадров в военное время, видел, как они "командуют" из бригадного ППД за сотни километров до фронта, даже не пытаются съездить хотя бы на батальонные ППД (которые еще тоже не "ноль", но хоть как-то к фронту приближены), находят время бегать "на цирлах" по приемным влиятельных бизнесменов с более чем сомнительной репутацией и "решать вопросики".

Я наслушался от них такой ахинеи, что в мирное время просто не тратил бы свое время на выслушивание подобного бреда – но ведь в военное время именно эти люди имеют всю власть, и в этой своей власти становятся тщеславными и упрямыми в любых утверждениях, даже абсурдных.

Я видел, как именно такие комбриги безо дня боевого опыта отстраняли и снимали с должностей реальных боевых комбатов, потому что те были слишком самостоятельны, а затем зачищали всех "связанных с ними лиц" - то есть опытных ветеранов. И ключевой претензией была именно неготовность опытных ветеранов выполнять любой приказ некомпетентного тылового "гениалиссимуса".

Кроме "нафталиновых комбригов", знаю и о "юных полководцах", которые по возрасту и боевому опыту должны максимум командовать взводом, вместо этого они посылали на глупую смерть целые батальоны. И могу лишь предполагать, что такие несоответствующие опыту полномочия как-то скорректированы с тем, что фамилии юных комбатов совпадали с некоторыми фамилиями известных генералов.

Впрочем, кроме "нафталиновых комбригов", знаю и о "юных полководцах", которые по возрасту и боевому опыту должны максимум командовать взводом, вместо этого они посылали на глупую смерть целые батальоны. И могу только предполагать, что такие неподходящие опыта полномочия как-то скорректированы с тем, что фамилии юных комбатов совпадали с некоторыми из фамилий известных генералов.

Именно вышеописанным типажам нафталиновых и юных "полководцев" нужен закон 8271 – смертоносная кувалда, которая должна заменить для них отсутствующий авторитет у бойцов.

Настоящий боевой командир не нуждается в таком законе

Настоящий боевой командир не нуждается в таком законе – он мотивирует бойцов иначе, в частности, своим примером. И такая мотивация работает обычно гораздо лучше.

А еще боевой командир понимает реальные возможности своего подразделения, и то, какие приказы хотя бы в теории, напряжением всех сил можно выполнить, а какие – нереальны с самого начала.

Я видел боевых командиров, которые прошли огонь и воду на фронте, но выходили на грань безумия после скитаний по тыловым штабам. "УПА – украинская бумажная армия" перемолола не одного такого командира, и не одно боеспособное подразделение было безосновательно расформировано, или переподчинено для выполнения несвойственных задач

Но это понимает боевой командир. Я видел боевых командиров, которые прошли огонь и воду на фронте, но выходили на грани безумия после скитаний по тыловым штабам.

"УПА – украинская бумажная армия" перемолола не одного такого командира, и не одно боеспособное подразделение было безосновательно расформировано, или переподчинено для выполнения несвойственных задач.

Я видел, как "гвозди забивали микроскопами" – бросали подразделения спецуры, заточенные на работу по линии фронта и другие действительно профессиональные вещи, затыкать дыры в пехотных окопах, или с криком "ура!" прорываться сквозь вражеские траншеи. И это не только не исключение – таких проявлений командного дебилизма только я знаю десятки, а моя компетенция в этих вопросах, как вы понимаете, очень ограничена.

Так вот, командир подразделения "спецуры", который попытается объяснить тыловым генералам, что не для того столько сил вложил в подготовку действительно нерядовых бойцов, чтобы тупо положить их в первом же бою в бездумной лобовой атаке, теперь есть выбор - угробить подразделение или сесть. не менее чем на 7 лет.

Подобный выбор вынужден будет делать и рядовой пехотинец, который часто отсидел в окопах от полугода и больше, не изредка все эти долгие 9-10 месяцев, в отпуске не бывал ни разу, а на ротации "отдыхал" только когда потери в подразделении настолько зашкаливали, что его приходилось вывести в срочную докомплектацию.

Выжить и продолжать воевать при таких условиях (а еще и когда ты мирный "мобик" без всякой предыдущей военной выучки, а таких у нас на фронте абсолютное большинство) – уже действительно подвиг. Этот подвиг истощает, уносит все силы, и с каждым месяцем без ротации этих сил все меньше.

И когда такой истощенный боец честно говорит, что если его никому заменить, то он дальше способен держать оборону в залитых водой и замороженных окопах, но уже не в силах подрываться на штурм и атаку – это не преступление, а объективная реальность, хотя конечно печальная.

Теперь за признание в такой реальности солдат должен сесть как минимум на 3 года – правда, заслуженная награда от тыловой Родины?

Приказы бывают очень разные, и отказ от их выполнения также бывает очень разным.

Это не черное и белое, и самовольное оставление позиций действительно бывает простым проявлением трусости, за которую потом платят жизнью бойцы других подразделений, или через которые приходится покидать целые города, которые еще могли бы держаться (как это произошло с Лисичанском после хаотического отступления в Золотом и Горном). Но это не всегда так, и не редко отступление без приказа является единственным способом избежать тупой неоправданной смерти из-за того, что приказы отдает кто-то недостаточно компетентный.

Даже оставление позиций – самая большая проблема, которую, по генеральскому замыслу, должен решить закон 8271 – не всегда одинаково преступно. Иногда как раз своевременное не оставление позиций, которое приведет к неизбежной и неоправданной гибели личного состава, является гораздо более тяжким преступлением.

Да, это не черное и белое, и самовольное оставление позиций действительно бывает простым проявлением трусости, за которое потом платят жизнью бойцы других подразделений, или через которые приходится покидать целые города, которые еще могли бы держаться (как это произошло с Лисичанском после хаотического отступления в Золотом и Горном). Но это не всегда так, и не редко отступление без приказа является единственным способом избежать тупой неоправданной смерти из-за того, что приказы отдает кто-то недостаточно компетентный.

Боевым командирам хорошо известно, что боец-новобранец или даже целое подразделение, раз подвергшееся панике, с испуга сбежал или не выполнил приказ, но потом пришел в себя и пристыженный вернулся назад на позиции, обычно дальше воюет, как чертя, чтобы очистить совесть и честно смотреть в глаза собратьям. Стыд перед товарищами – гораздо лучший мотиватор, чем тюремный срок

Сейчас суд имеет возможность разбираться в том, кто, при каких обстоятельствах оставил позиции, и соответственно назначать более жесткую или более мягкую казнь. Закон 8271 делает соответствующие статьи Уголовного Кодекса полным аналогом сталинского приказа 227 "Нет шагу назад!"

Кстати, о более мягкой каре. Боевым командирам хорошо известно, что боец-новобранец или даже целое подразделение, раз подвергшееся панике, с испуга сбежал или не выполнил приказ, но потом пришел в себя и пристыженный вернулся назад на позиции, обычно дальше воюет, как чертя, чтобы очистить совесть и честно смотреть в глаза собратьям. Стыд перед товарищами – гораздо лучший мотиватор, чем тюремный срок, и принцип "покаянного грешника, который достоин трех праведников" здесь вполне жизнеспособен.

Нынешние приговоры с отсрочкой исполнения наказания – отличная судебная практика именно в таких случаях. Ее отмена, мягко говоря, не улучшит личный состав воюющих подразделений, наполнит тюрьмы боеспособными солдатами, которые вместо продолжения войны будут сидеть на зонах и на шее налогоплательщиков.

Ну а потом, когда жареный петух клюнет в задницу, те же наши генералы пойдут по зонам освобождать этих бойцов досрочно и возвращать на фронт - уже косить под "вагнера", так до конца...

В общем, все это можно писать и писать, особенно если снять все табу на обсуждение тем и кейсов (в этом тексте я еще более чем сдерживаюсь, поверьте…). Но думаю что умному уже и так давно достаточно.

Резюмирую:

- Даже во время "Химарсов" и другой "вундервафли" основой армии остается рядовой боец-пехотинец, преимущественно ничему не обученный заранее "мобик", который месяцами выживает в окопной грязи и выносит на себе главную тяжесть этой войны.

- Генералы, большинство из которых не имеют опыта войны в роли простого солдата или младшего командира, которые, напомню, полностью упустили подготовку к этой войне, и чей авторитет в значительной степени образовался именно за счет героизма этих самых простых солдат, решили что пока героизм бойцов недостаточен для их амбициозных планов, и его нужно простимулировать "пригожинской кувалдой" – законом 8271.

- Легализация этой кувалды практически лишит бойца любой судебной защиты, и отдаст его на растерзание командирам в невиданном ранее в нашей армии масштабе, подобно порядкам в орковской орде.

- Указанную кувалду предполагается дать в руки как реальных боевых командиров (которым она совершенно не нужна), так и дуболомов постсоветской офицерской школы, стремящихся ею заменить недостающий авторитет у бойцов.

Единственный шанс остановить эту скатку нашего героического и очень народного войска сразу на несколько шагов в сторону совка и оркостана – президентское вето, потому что нардепов генералы уже "прогнули". Шанс на вето есть, потому что соответствующая петиция за первые сутки уже набрала необходимые 25 тысяч подписей, и продолжает их набирать (сейчас уже 33,4 тысячи). Ссылка на петицию в первом комменте, прошу подписывать и максимально расшеривать

- Единственный шанс остановить это возвращение нашего героического и очень народного войска сразу на несколько шагов в сторону совка и оркостана – президентское вето, потому что нардепов генералы уже "прогнули".

- Шанс на вето есть, потому что соответствующая петиция за первые сутки уже набрала необходимые 25 тысяч подписей, и продолжает их набирать (сейчас уже 33,4 тысячи).

- Президенту будет крайне нелегко выбрать между рядовыми бойцами в окопах, чей голос в Ставке напрямую не звучит, и голосами авторитетных генералов, именно в Ставке всю эту войну воюют, и ежедневно докладывают Верховному свое видение картины на фронте.

- Итак, именно мы должны стать тем голосом, который станет достаточно громким, чтобы его услышали и на него взвесили. Мы уже не раз доказывали, что такое умеем, и потребность в этом крайне высока.

Если мы, тыловая Украина, не способны защитить наших защитников от своевольной расправы в собственной стране, то стоим ли мы тогда, чтобы они защищали нас от произвола внешнего врага? Для меня ответ очевиден.

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Об авторе. Евгений Дикий, ученый, военный.

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