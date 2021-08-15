"Куски огромные!" В Одессе обрушился фрагмент карниза из старинного Главпочтамта
Днем в воскресенье, 15 августа 2021 года, в историческом центре Одессы произошло обрушение карниза здания одесского Главпочтамта (1893-1895), которое является объектом культурного наследия
Информация об этом появилась в соцсетях, передает Еспресо.TV .
Никто не пострадал, обломки убрали, однако, как утверждает одесситка Оксана Латохина, место на тротуаре, где уже неоднократно обрушиваются немалые детали отделки Главпочтампа, так и осталось ничем не огражденным.
"Главпочтамт, очередное обрушение карниза. Слава Богу, без жертв! Куски огромные! В прошлый раз было мало, да? Неделя веревочка повисел с надписью "Осторожно" и все", - сообщила одесситка.
"Люди ходят, дети ходят", - подчеркнула она, обращаясь к представителям местной и центральной власти.
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