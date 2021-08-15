"Куски огромные!" В Одессе обрушился фрагмент карниза из старинного Главпочтамта

Информация об этом появилась в соцсетях, передает Еспресо.TV .



Никто не пострадал, обломки убрали, однако, как утверждает одесситка Оксана Латохина, место на тротуаре, где уже неоднократно обрушиваются немалые детали отделки Главпочтампа, так и осталось ничем не огражденным.







"Главпочтамт, очередное обрушение карниза. Слава Богу, без жертв! Куски огромные! В прошлый раз было мало, да? Неделя веревочка повисел с надписью "Осторожно" и все", - сообщила одесситка.







"Люди ходят, дети ходят", - подчеркнула она, обращаясь к представителям местной и центральной власти.