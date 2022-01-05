Кушнирук назвал правовым произволом блокирование счетов "ArcelorMittal Кривой Рог" без окончательного решения суда

Такое мнение председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук высказал во время "Большого эфира Василия Зимы" на Эспрессо.TV.



"То, что делает Офис генпрокурора – это правовой беспредел. Нет окончательного решения суда, которое вступило в силу. Сейчас есть решение суда в поддержку комбината. Компания должна иметь право защитить свои права во всех судебных инстанциях – в первой, кассационной и апелляционной инстанциях ", – сказал он.



"Учитывая, что решений нет, подобные действия Офиса генпрокурора иначе, как судебным преступлением, назвать нельзя", - добавил Кушнирук.



По мнению экономиста, последствия такого шага могут быть масштабными: это удар по инвестиционному климату государства, угроза потери рабочих городов для одного из бюджетообразующих предприятий Кривого Рога и потенциальные потери от недополучения налогов.



"Если так поступают с одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику, с огромной компанией, от которой зависит благосостояние десятков тысяч людей, то что можно говорить о компаниях значительно меньшего размера, которые такими действиями с легкостью можно уничтожить. К тому же это наносит прямые убытки украинской экономике", – заметил Кушнирук.



Офис генерального прокурора вместе с Шевченковским судом Киева заблокировали счета компании, обратившись в банки с просьбой выполнить судебное решение от 30 ноября 2021 года.



Счета были заблокированы, невзирая на то, что 4 ноября Окружной админсуд поддержал позицию комбината и отклонил гражданский иск против компании со стороны Государственной налоговой службы. Спор касается подхода к расчетам ренты.





