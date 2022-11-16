Курт Волкер: Путин не готов к переговорам
Президент России Владимир Путин не готов к серьезным мирным переговорам с Украиной, поэтому сейчас нет смысла их проводить
Об этом сказал специальный представитель правительства США по вопросам Украины в 2017-19 годах, постоянный представитель США при НАТО в 2008-09 годах Курт Волкер во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Действительно, раздаются определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры. Раньше или позже. Но, думаю, администрация четко заявила о том, что такие разговоры нужно прекратить. И только отметила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам", - подчеркнул он.
Волкер отметил, что Украина четко обозначила условия проведения подобных переговоров.
"Россия должна покинуть всю территорию Украины. Это условие, которое четко определено для переговоров. Равно как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее", - сказал он.
Курт Уолкер также подчеркнул, что Путин должен понять, что проиграет.
"Украина должна освобождать свои территории, Путин должен понять, что он проиграет, а российский истеблишмент и российские люди также должны понять, что они побеждены", – сказал он.
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