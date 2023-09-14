Курт Волкер о выборах во время войны: "Сначала нужно, чтобы Украина победила РФ"

Об этом он сказал в интервью " Радио Свобода ".

По его словам, наибольшей проблемой является доступ к участкам переселенцев и жителей оккупированных территорий.

"Это очень сложный вопрос. По-моему, самый серьезный и содержательный ответ состоит в том, что в условиях военного положения, в условиях, когда Россия оккупировала значительную часть территории Украины, и в условиях, когда есть переселенцы, провести честные выборы очень трудно. Люди должны иметь доступ к бюллетеням. Нужно убедиться, что все зарегистрированы должным образом. На оккупированных территориях существует атмосфера потенциального устрашения. Там людям трудно проголосовать", - сказал Волкер.

В то же время он напомнил, что проведение выборов является основой демократии. Именно поэтому в Европе призывают Украину организовать голосование и показать свою приверженность демократии. Однако, по мнению Волкера, Украина должна выиграть войну.

"Каким путем пойти? Лично я считаю, что мы должны просто сосредоточиться на том, чтобы Украина выиграла войну. Мы, Соединенные Штаты, должны помогать Украине как можно больше и как можно скорее, чтобы создать условия, когда можно будет провести успешные, свободные и честные выборы ", - подчеркнул дипломат.

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил : "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил , что Конституция Украины не запрещает проведения выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В августе вице-спикер ВР Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.

7 сентября секретарь СНБО Данилов сказал , что Украина проиграет войну, если проведет выборы. "Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал он.