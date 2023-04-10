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Курск отказался устраивать военный парад на 9 мая

10 апреля, 2023 понедельник
12:38
война с Россией

Российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 мая: боятся за безопасность участников и зрителей

Об этом сообщили в telegram-канале местных СМИ.

Стало известно, что российскому Курску по соображениям безопасности не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил ужесточить антитеррористические меры.

  • На прошлой неделе парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
Россия
Военные новости
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2023, понедельник
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