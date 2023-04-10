Курск отказался устраивать военный парад на 9 мая

Об этом сообщили в telegram-канале местных СМИ.

Стало известно, что российскому Курску по соображениям безопасности не будут проводить парад на 9 мая, сообщил губернатор Роман Старовойт. Это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе решил ужесточить антитеррористические меры.