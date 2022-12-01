Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в телемарафоне "Единые новости".

Он напомнил, что безопасность зависит от самих пешеходов, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть видимыми на дороге, ведь многие аварии случаются именно в темное время суток.

"Поскольку у нас вскоре самая длинная ночь в году, достаточно важно - быть видимым. Обычная светоотражающая лента, которая видна в 100 метрах, спасает жизнь", - пояснил глава МВД.

Как он отметил, в темное время суток вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции.

"Мы привлекаем силы добровольческих формирований тергромад, которые присоединяются к нам и патрулируют улицы вместе. Буквально на следующей неделе мы будем привлекать курсантов ЗВО МВД, которые также помогут патрулировать улицы полицейским", - уточнил министр.

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