Курсантов МВД будут привлекать к патрулированию улиц
Курсантов заведений высшего образования МВД будут привлекать к патрулированию по улицам города
Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский в телемарафоне "Единые новости".
Он напомнил, что безопасность зависит от самих пешеходов, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы быть видимыми на дороге, ведь многие аварии случаются именно в темное время суток.
"Поскольку у нас вскоре самая длинная ночь в году, достаточно важно - быть видимым. Обычная светоотражающая лента, которая видна в 100 метрах, спасает жизнь", - пояснил глава МВД.
Как он отметил, в темное время суток вдвое увеличивается количество автомобильных и пеших нарядов полиции.
"Мы привлекаем силы добровольческих формирований тергромад, которые присоединяются к нам и патрулируют улицы вместе. Буквально на следующей неделе мы будем привлекать курсантов ЗВО МВД, которые также помогут патрулировать улицы полицейским", - уточнил министр.
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