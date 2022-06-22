Об этом идет речь на сайте НБУ. Курс гривны к евро установлен на уровне 30,861 грн. за евро. А доллар можно приобрести за 29,2549 грн.

Польский злотый стоит 6,6475 грн.

А курс молдавского лея по отношению к гривне установлен на уровне 1,5204 грн за лей.

Румынский лей стоит 6,239 грн.

Чешская же крона стоит 1,2504.

В банках, обменниках и на черном рынке по состоянию на 08:00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 35,25 грн, продают – по 35,35 грн.