Курс валют в Украине по состоянию на 22 июня: сколько стоят доллар и евро
На 22 июня Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 29,25 грн/$
Об этом идет речь на сайте НБУ.Курс гривны к евро установлен на уровне 30,861 грн. за евро. А доллар можно приобрести за 29,2549 грн.
Польский злотый стоит 6,6475 грн.
А курс молдавского лея по отношению к гривне установлен на уровне 1,5204 грн за лей.
Румынский лей стоит 6,239 грн.
Чешская же крона стоит 1,2504.
В банках, обменниках и на черном рынке по состоянию на 08:00, по данным финансового портала Минфин , доллар покупают в среднем по 35,25 грн, продают – по 35,35 грн.
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