Курс валют: цена евро упала ниже 31 грн

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 29 сентября курс составлял 26,57 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 30 сентября установлен на уровне 30,98 грн / евро. По состоянию на 29 сентября курс составлял 31,03 грн / евро.



На наличном рынке 30 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,55 продают - по 26,70 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,56 до 26,57 грн / $, продажи - в пределах 26,61 - 27,80 грн / $.

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