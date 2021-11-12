Курс валют: цена евро упала ниже 30 грн/€

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 11 ноября курс составил 26,06 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 12 ноября установлен на уровне 29,91 грн/€. На 11 ноября курс составлял 30,12 грн/€.



На наличном рынке 12 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,12 продают – по 26,20 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 25,90 до 26,50 грн/$, продажи – в пределах 26,15 – 27 грн/$.

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