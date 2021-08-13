Курс валют: цена доллара вернулась к снижению к концу недели

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 12 августа курс составил 26,80 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 13 августа установлен на уровне 31,42 грн / евро. По состоянию на 12 августа курс составлял 31,41 грн / евро.

На наличном рынке 13 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,78 продают - по 26,90 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,85 грн/$, продажи - в пределах 26,80 - 27 грн/$.