Курс валют: цена доллара упала к концу недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 22 июля курс составлял 27,24 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 23 июля установлен на уровне 32,03 грн / евро. По состоянию на 22 июля курс составлял 32,06 грн / евро.



На наличном рынке 23 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27 продают - по 27,24 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,24 грн / $, продажи - в пределах 27,15 - 27,35 грн / $.

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