Курс валют: цена доллара стабилизировалась

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 21 сентября курс составлял 26,70 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 22 сентября установлен на уровне 31,36 грн / евро. По состоянию на 21 сентября курс составлял 31,27 грн / евро.



На наличном рынке 22 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,75 продают - по 26,85 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 26,76 грн / $, продажи - в пределах 26,71 - 26,75 грн / $.



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