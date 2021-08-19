Курс валют: цена доллара снова снижается
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 19 августа 2021 года на отметке 26,65 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 18 августа курс составил 26,68 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 19 августа установлен на уровне 31,24 грн/евро. По состоянию на 18 августа курс составлял 31,38 грн/евро.
На наличном рынке 19 августа на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,75 продают - по 26,85 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 26,74 - 26,95 грн/$.
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