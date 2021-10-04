Курс валют: цена доллара продолжает снижаться

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 1 октября курс составлял 26,62 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 2 октября установлен на уровне 30,87 грн / евро. По состоянию на 1 октября курс составлял 30,62 грн / евро.



На наличном рынку 2 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,60 продают - по 26,75 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 26,65 грн / $, продажи - в пределах 26,60 - 26,70 грн / $.

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