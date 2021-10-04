Курс валют: цена доллара продолжает снижаться
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 2 октября 2021 года на отметке 26,61 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 1 октября курс составлял 26,62 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 2 октября установлен на уровне 30,87 грн / евро. По состоянию на 1 октября курс составлял 30,62 грн / евро.
На наличном рынку 2 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,60 продают - по 26,75 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 26,65 грн / $, продажи - в пределах 26,60 - 26,70 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.5
Покупка 26.5Продажа 26.72
-
EUR
Покупка 30.66Продажа 31.06
- Актуальное
- Важное