Курс валют: цена доллара прекратила снижение

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 11 cерпня курс составил 26,76 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 12 августа установлен на уровне 31,41 грн / евро. По состоянию на 11 августа курс составлял 31,36 грн / евро.

На наличном рынке 12 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,85 продают - по 27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 26,85 - 28,20 грн / $.