Курс валют: цена доллара прекратила падение

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 3 cерпня курс составил 26,84 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 4 августа установлен на уровне 31,89 грн / евро. По состоянию на 3 августа курс составлял 31,90 грн / евро.

На наличном рынке 4 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,02 грн / $, продажи - в пределах 26,90 - 27,10 грн / $.