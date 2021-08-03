Курс валют: цена доллара несколько выросла

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 августа курс составлял 26,82 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 3 августа установлен на уровне 31,90 грн/евро. По состоянию на 2 августа курс составлял 31,89 грн/евро.

На наличном рынке 3 августа на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,90 продают - по 27 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,02 грн/$, продажи - в пределах 26,90 - 27,10 грн/$.