Курс валют: цена доллара и евро снизилась в начале недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 16 июля курс составлял 27,29 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 19 июля установлен на уровне 32,14 грн / евро. По состоянию на 16 июля курс составлял 32,24 грн / евро.



На наличном рынке 19 июля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,10 продают - по 27,25 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,80 грн / $, продажи - в пределах 27,17 - 27,85 грн / $.



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