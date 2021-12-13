Курс валют: НБУ укрепил гривню до 27,02 грн/$

Об этом сообщает сайт НБУ.



Евро по курсу НБУ стоит 30,45 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.



На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 26,92 грн, продают - по 27 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 26,8 грн до 26,97 грн, продажи - от 26,96 грн до 27,1 грн.



В пятницу, 10 декабря, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,1 грн/$, 30,68 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.



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