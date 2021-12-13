Курс валют: НБУ укрепил гривню до 27,02 грн/$
На понедельник, 13 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,02 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ.
Евро по курсу НБУ стоит 30,45 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.
На наличном рынке, по данным финансового портала Минфин, доллар покупают в среднем по 26,92 грн, продают - по 27 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 26,8 грн до 26,97 грн, продажи - от 26,96 грн до 27,1 грн.
В пятницу, 10 декабря, официальный валютный курс был установлен на уровне 27,1 грн/$, 30,68 грн/евро, 3,68 грн за 10 российских рублей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 30.2Продажа 30.62
- Актуальное
- Важное