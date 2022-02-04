Курс валют: НБУ укрепил гривну по отношению к доллару и евро

Об этом сообщает сайт НБУ .



Евро по курсу НБУ стоит 31,92 грн, 10 российских рублей – 3,71 грн.



На наличном рынке по состоянию на 8:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,15 грн, продают – по 28,25 грн.



При этом предложения покупки колеблются от 28,1 грн до 28,22 грн, продажи – от 28,19 грн до 28,35 грн.

Накануне, 3 февраля, официальный валютный курс составил 28,39 грн/$, 32,14 грн/евро, 3,74 грн/10 российских рублей.