Курс валют: НБУ укрепил гривну по отношению к доллару и евро
На пятницу, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,27 грн/$
Об этом сообщает сайт НБУ .
Евро по курсу НБУ стоит 31,92 грн, 10 российских рублей – 3,71 грн.
На наличном рынке по состоянию на 8:00, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 28,15 грн, продают – по 28,25 грн.
При этом предложения покупки колеблются от 28,1 грн до 28,22 грн, продажи – от 28,19 грн до 28,35 грн.
- Накануне, 3 февраля, официальный валютный курс составил 28,39 грн/$, 32,14 грн/евро, 3,74 грн/10 российских рублей.
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