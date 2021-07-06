Курс валют: гривня возобновила укрепление по отношению к доллару

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 5 июля курс составлял 27,41 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 6 июля установлен на уровне 32,37 грн/евро. По состоянию на 5 июля курс составлял 32,41 грн/евро.



На наличном рынке 6 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,10 продают - по 27,25 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,80 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 27,24 - 27,80 грн/$.



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