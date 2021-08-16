Курс валют: гривна начала неделю с укрепления

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 13 cерпня курс составил 26,76 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 16 августа установлен на уровне 31,40 грн / евро. По состоянию на 13 августа курс составлял 31,42 грн / евро.

На наличном рынке 16 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70 продают - по 26,85 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,35 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,74 - 27 грн / $.