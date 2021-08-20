Курс валют: евро продолжает дешеветь

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 19 cерпня курс составил 26,65 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 20 ноября установлен на уровне 31,17 грн / евро. По состоянию на 19 августа курс составлял 31,24 грн / евро.

На наличном рынке 20 cерпня состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,75 продают - по 26,90 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,60 до 27,40 грн / $, продажи - в пределах 26,74 - 26,95 грн / $.