Курс валют: евро незначительно вырос в цене

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 8 июля курс составлял 27,29 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 9 июля установлен на уровне 32,32 грн/евро. По состоянию на 8 июля курс составлял 32,29 грн/евро.



На наличном рынке 9 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,20 продают - по 27,29 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,55 грн/$, продажи - в пределах 27,23 - 27,85 грн/$.



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