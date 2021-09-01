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Курс валют: доллар вырос в цене

1 сентября, 2021 среда
09:19

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 1 сентября 2021 года на отметке 26,89 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 31 cерпня курс составил 26,86 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 1 сентября установлен на уровне 31,83 грн / евро. По состоянию на 31 августа курс составлял 31,70 грн / евро.

На наличном рынке 1 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,93 продают - по 27,05 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,90 - 28 грн / $.

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НБУ
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