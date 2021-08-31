Курс валют: доллар снова снизился в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 31 августа 2021 года на отметке 26,86 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 30 августа курс составил 26,93 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 31 августа установлен на уровне 31,70 грн/евро. По состоянию на 30 августа курс составлял 31,66 грн/евро.
На наличном рынке 31 августа на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,87 продают - по 27 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,70 до 27,20 грн/$, продажи - в пределах 26,80 - 27,20 грн/$.
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