Курс валют: доллар снизился в цене в начале недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 5 ноября курс составил 26,19 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 8 ноября установлен на уровне 30,10 грн/евро. На 5 ноября курс составлял 30,28 грн/евро.



На наличном рынке 8 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,15 продают – по 26,23 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 25,80 до 26,50 грн/$, продажи – в пределах 26,15 – 27 грн/$.

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