Курс валют: доллар снизился в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 29 сентября 2021 года на отметке 26,57 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 28 сентября курс составлял 26,66 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 29 сентября установлен на уровне 31,03 грн / евро. По состоянию на 28 сентября курс составлял 31,18 грн / евро.
На наличном рынке 29 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,55 продают - по 26,70 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,57 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,61 - 27,60 грн / $.
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