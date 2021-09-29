Курс валют: доллар снизился в цене

Об этом говорится в данных НБУ.



По состоянию на 28 сентября курс составлял 26,66 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 29 сентября установлен на уровне 31,03 грн / евро. По состоянию на 28 сентября курс составлял 31,18 грн / евро.



На наличном рынке 29 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,55 продают - по 26,70 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,57 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,61 - 27,60 грн / $.



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