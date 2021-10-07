Курс валют: доллар продолжает снижаться в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 7 октября 2021 года на отметке 26,35 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 6 октября курс составлял 26,42 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 7 октября установлен на уровне 30,41 грн / евро. По состоянию на 6 октября курс составлял 30,65 грн / евро.
На наличном рынка 7 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,38 продают - по 26,55 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,20 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,43 - 27,30 грн / $.
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