Курс валют: доллар продолжает снижаться в цене

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 6 октября курс составлял 26,42 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 7 октября установлен на уровне 30,41 грн / евро. По состоянию на 6 октября курс составлял 30,65 грн / евро.



На наличном рынка 7 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,38 продают - по 26,55 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,20 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,43 - 27,30 грн / $.

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