Курс валют: доллар продолжает расти

Об этом идет речь на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару США на 24 ноября 2021 года установлен на уровне 26,9273 грн за доллар.

Курс гривны к евро установлен на уровне 30,1734 грн/евро.

На наличном рынке, по данным финансового портала "Минфин" , доллар покупают в среднем по 26,95 грн, продают – по 27,05 грн.

Напомним, по состоянию на 24 ноября Национальный банк Украины устанавливал официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 26,86 грн/$.

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