Курс валют: доллар продолжает дорожать
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 28 сентября 2021 года на отметке 26,66 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 27 сентября курс составлял 26,64 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 28 сентября установлен на уровне 31,18 грн/евро. По состоянию на 27 сентября курс составлял 31,22 грн/евро.
На наличном рынке 28 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,67 продают - по 26,75 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,35 до 27 грн/$, продажи - в пределах 26,66 - 27,60 грн/$.
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