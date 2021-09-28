Курс валют: доллар продолжает дорожать

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 27 сентября курс составлял 26,64 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 28 сентября установлен на уровне 31,18 грн/евро. По состоянию на 27 сентября курс составлял 31,22 грн/евро.



На наличном рынке 28 сентября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,67 продают - по 26,75 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,35 до 27 грн/$, продажи - в пределах 26,66 - 27,60 грн/$.

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