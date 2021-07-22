Курс валют: доллар продолжает дорожать

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 21 июля курс составлял 27,22 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 22 июля установлен на уровне 32,06 грн/евро. По состоянию на 21 июля курс составлял 32,03 грн/евро.



На наличном рынке 22 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,20 продают - по 27,35 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,50 грн/$, продажи - в пределах 27,18 - 27,90 грн/$.



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