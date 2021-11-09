Курс валют: доллар продолжает дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 9 ноября 2021 года на отметке 26,08 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 8 ноября курс составил 26,10 грн/$.
Официальный курс гривны по отношению к евро на 9 ноября установлен на уровне 30,20 грн/евро. На 8 ноября курс составлял 30,10 грн/евро.
На наличном рынке 9 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,14 продают – по 26,22 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 25,80 до 26,50 грн/$, продажи – в пределах 26,15 – 27 грн/$.
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