Курс валют: доллар продолжает дешеветь

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 8 ноября курс составил 26,10 грн/$.



Официальный курс гривны по отношению к евро на 9 ноября установлен на уровне 30,20 грн/евро. На 8 ноября курс составлял 30,10 грн/евро.



На наличном рынке 9 ноября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,14 продают – по 26,22 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 25,80 до 26,50 грн/$, продажи – в пределах 26,15 – 27 грн/$.