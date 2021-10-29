Курс валют: доллар продолжает дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 29 октября 2021 года на отметке 26,33 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 28 октября курс составил 26,37 грн/$.
Официальный курс гривни по евро на 29 октября установлен на уровне 30,50 грн/евро. На 28 октября курс составлял 30,64 грн/евро.
На наличном рынке 29 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала Минфин, доллар в среднем покупают по 26,35 продают – по 26,42 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,20 до 26,70 грн/$, продажи - в пределах 26,34-27,30 грн/$.
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