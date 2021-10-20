Курс валют: доллар продолжает дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 20 октября 2021 года на отметке 26,27 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 19 октября курс составлял 26,34 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 20 октября установлен на уровне 30,61 грн / евро. По состоянию на 19 октября курс составлял 30,56 грн / евро.
На наличном рынке 20 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,30 продают - по 26,50 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,10 до 26,70 грн / $, продажи - в пределах 26,35 - 27,30 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.2
Покупка 26.2Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.73
- Актуальное
- Важное