Курс валют: доллар продолжает дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 5 октября 2021 на отметке 26,57 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 4 октября курс составлял 26,61 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 5 октября установлен на уровне 30,93 грн / евро. По состоянию на 4 октября курс составлял 30,87 грн / евро.
На наличном рынке 5 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,50 продают - по 26,60 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,20 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,50 - 27,30 грн / $.
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