Курс валют: доллар продолжает дешеветь
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 16 июля 2021 года на отметке 27,29 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 15 июля курс составлял 27,30 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 16 июля установлен на уровне 32,24 грн / евро. По состоянию на 15 июля курс составлял 32,25 грн / евро.
На наличном рынке 16 июля по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,22 продают - по 27,30 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 27,60 грн / $, продажи - в пределах 27,23 - 27,85 грн / $.
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