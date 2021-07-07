Курс валют: доллар продолжает дешеветь

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 6 июля курс составлял 27,29 грн/$.



Официальный курс гривни к евро на 7 июля установлен на уровне 32,26 грн/евро. По состоянию на 6 июля курс составлял 32,37 грн/евро.



На наличном рынка 7 июля на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,15 продают - по 27,30 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 27,10 до 27,40 грн/$, продажи - в пределах 27,20 - 27,80 грн/$.



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