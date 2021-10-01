Курс валют: доллар подорожал к концу недели

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 30 сентября курс составлял 26,57 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 1 октября установлен на уровне 30,82 грн / евро. По состоянию на 30 сентября курс составлял 30,98 грн / евро.



На наличном рынке 1 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,55 продают - по 26,68 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,20 до 27 грн/ $, продажи - в пределах 26,59 - 27,30 грн / $.

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