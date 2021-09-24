Курс валют: доллар подешевел к концу недели
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни 24 сентября 2021 года на отметке 26,53 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 23 сентября курс составлял 26,67 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 24 сентября установлен на уровне 31,08 грн/евро. По состоянию на 23 сентября курс составлял 31,29 грн/евро.
На наличном рынке 24 сентября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,65 продают - по 26,81 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,40 до 27 грн/$, продажи - в пределах 26,65 - 26,90 грн/$.
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