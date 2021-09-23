Курс валют: доллар немного снизился в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 23 сентября 2021 года на отметке 26,67 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 22 сентября курс составлял 26,70 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 23 сентября установлен на уровне 31,29 грн / евро. По состоянию на 22 сентября курс составлял 31,36 грн / евро.
На наличном рынке 23 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,66 продают - по 26,80 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 26,70 грн / $, продажи - в пределах 26,68 - 27 грн / $.
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