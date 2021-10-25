Курс валют: доллар начал неделю с подорожания
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 25 октября 2021 года на отметке 26,29 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 22 октября курс составлял 26,20 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 25 октября установлен на уровне 30,58 грн / евро. По состоянию на 22 октября курс составлял 30,49 грн / евро.
На наличном рынке 22 октября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,30 продают - по 26,38 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26 до 26,70 грн / $, продажи - в пределах 26,24 - 27,30 грн / $.
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