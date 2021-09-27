Курс валют: доллар начал неделю с подорожания

Об этом говорится в данных НБУ .



По состоянию на 24 сентября курс составлял 26,53 грн / $.



Официальный курс гривни к евро на 27 сентября установлен на уровне 31,22 грн / евро. По состоянию на 24 сентября курс составлял 31,08 грн / евро.



На наличном рынке 27 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 26,70 продают - по 26,93 грн.



Предложения покупки при этом колеблются от 26,50 до 27 грн / $, продажи - в пределах 26,68 - 27,60 грн / $.

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